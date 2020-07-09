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    HaberlerEge Haberleri ‘Geleceğe yatırım yapıyoruz’
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    09.07.2020 - 00:00 |

    ‘Geleceğe yatırım yapıyoruz’

    TFF 1. Lig’de son olarak evinde küme düşen Adanaspor’u 4-2 yenen Ekol Göz Menemenspor’da altyapıdan çıkan futbolcuların gösterdiği performans camiayı sevindirdi.

    ‘Geleceğe yatırım yapıyoruz’

    Futbol Şube Başkanı Recep Ersoy, görev alan Murat Elkatmış, Cem Çelik, Furkan Bayık ve Ömer Şahbaş gibi gençlerin çok iyi yerlere geleceğini söyledi, “Son maçlarda oynattığımız genç futbolcularımız fırsatları çok iyi değerlendirdi. Onların ileriki yıllarda takımın temel taşları olacağına inanıyorum” diye konuştu. Teknik Direktör Cenk Laleci ise Menemenspor’un iyi bir vitrin olduğunu belirterek, “Şu an Gana ve Kamerun’dan 4 genç futbolcu getirdik. Deniyoruz, sürekli geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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