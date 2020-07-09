Futbol Şube Başkanı Recep Ersoy, görev alan Murat Elkatmış, Cem Çelik, Furkan Bayık ve Ömer Şahbaş gibi gençlerin çok iyi yerlere geleceğini söyledi, “Son maçlarda oynattığımız genç futbolcularımız fırsatları çok iyi değerlendirdi. Onların ileriki yıllarda takımın temel taşları olacağına inanıyorum” diye konuştu. Teknik Direktör Cenk Laleci ise Menemenspor’un iyi bir vitrin olduğunu belirterek, “Şu an Gana ve Kamerun’dan 4 genç futbolcu getirdik. Deniyoruz, sürekli geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.