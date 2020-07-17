17.07.2020 - 00:03 |
‘Geleceğimiz güzel olsun’
DENİZLİ’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda törenle anıldı. Büyükşehir tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Allahım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım” dedi. l DHA
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.