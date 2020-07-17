‘Geleceğimiz güzel olsun’

DENİZLİ’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda törenle anıldı. Büyükşehir tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Allahım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım” dedi. l DHA