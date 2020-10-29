Başkan Arslan, “Tarih boyunca bağımsızlık anlayışını rehber edinen milletimiz, birlik ve beraberlik içinde verdiği kurtuluş mücadelesini 97. yıl önce bugün millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlandırdı. Cumhuriyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı en değerli emanet ve geleceğimizin en önemli teminatıdır” dedi.