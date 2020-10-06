06.10.2020 - 00:03 |
Geleceğin bilimcileri doğa laboratuvarında
Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yeni eğitim yılına doğa kampıyla başladı.
Öğrenciler, merkeze yeni katılan arkadaşlarıyla tanıştı. Ekip ruhunu kavrayarak doğru planlama yapabilmeleri için düzenlenen takım oyunlarında 5 farklı grupta çalışan öğrenciler, kendi olanaklarıyla roket maketi yaptı. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında yepyeni bilimsel projeleri de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakaladı.