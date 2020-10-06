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    HaberlerEge Haberleri Geleceğin bilimcileri doğa laboratuvarında
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    06.10.2020 - 00:03 |

    Geleceğin bilimcileri doğa laboratuvarında

    Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yeni eğitim yılına doğa kampıyla başladı.

    Geleceğin bilimcileri doğa laboratuvarında

    Öğrenciler, merkeze yeni katılan arkadaşlarıyla tanıştı. Ekip ruhunu kavrayarak doğru planlama yapabilmeleri için düzenlenen takım oyunlarında 5 farklı grupta çalışan öğrenciler, kendi olanaklarıyla roket maketi yaptı. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında yepyeni bilimsel projeleri de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakaladı.

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