Geleceğin bilimcileri doğa laboratuvarında

Öğrenciler, merkeze yeni katılan arkadaşlarıyla tanıştı. Ekip ruhunu kavrayarak doğru planlama yapabilmeleri için düzenlenen takım oyunlarında 5 farklı grupta çalışan öğrenciler, kendi olanaklarıyla roket maketi yaptı. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında yepyeni bilimsel projeleri de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakaladı.