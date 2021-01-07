Geleceğin binası nasıl olmalı?

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burkay Pasin, Öğretim Gleri Michael Edward Young ve Şeref Alpago; sürgülü (raylı) duvar sistemi ve “Ortak ofis” gibi kavramlara dikkat çekti.



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İşlevsellik, estetik ve dayanıklılık bir arada olmalı” diyen Pasin, “Örneğin, binadaki duvarların olası bir yıkım anında nereye doğru ya da nasıl yıkılabileceği bile, bir planlama konusu. Tüm bunlar, mimari yönden değişimi de beraberinde getirebilir” ifadelerini kullandı. Ofislerin evlere taşındığını belirten Young ise, “Ortak ofis kavramı oldukça ilgi toplamaya başladı. Siz istediğiniz zaman buraya gelip toplantı yapabiliyorsunuz ya da tek başınıza çalışabiliyorsunuz” diye konuştu.

Evde geçirilen sürede yaşanan zorluklara dikkat çeken Alpago da, “Mevcut alanda ayrı ayrı bölümler oluşturabilmek için otellerdeki gibi evlere de sürgülü (raylı) duvarlar yapmak mümkün. Hijyen açısından da apartmanın dışında yapabileceğimiz çelik asansörler, hem kolaylıkla hava alabilir hem de kullanışlı olabilir. Bir diğer konu da açık alan ihtiyacının artması. Örneğin, yeni yapılan binalarda, 3-4 daireye özel ortak teraslar da kullanılabilir” dedi.