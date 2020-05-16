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    16.05.2020 - 00:03 | | MUĞLA AA

    Gelecek için üretiyorlar

    Muğla Menteşe’de ‘Geleceğimiz İçin Üretiyoruz’ projesiyle ata tohumları toprakla buluştu. Ürünler toplandığında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

    Gelecek için üretiyorlar

    Muğla Menteşe Belediyesi’nin yürüttüğü proje kapsamında, Düğerek Mahallesi’ndeki 32 dönümlük araziye yerli nohut ekildi.
    Ortaköy Mahallesi’ndeki 3 dönüm araziye dikilen yerli soğanlar da ürün vermeye başladı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, üretim çalışmalarının yapıldığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Kafaca Mahallesi’nde bulunan 10 dönümlük araziye de yerli nohut ekileceğini söyledi.

    ‘Çok iyi değerlendireceğiz’’

    Başlattıkları üreticiyi destekleyen tarım politikasını, Kovid-19 önlemleri kapsamında hızlandırdıklarını aktaran Gümüş, “Gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde eden bir kentte yaşıyoruz. Bereketli topraklarımız var. Biz de bu topraklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz ata tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hasat zamanı toplanacak ürünler daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.

     

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