‘Gelecek kuşaklara emanet edeceğiz’

Projeye çok geniş bir katılımla maddi katkı sağlandığını dile getiren Başkan Mesut Ergin, “Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan öncülüğünde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle caminin yeniden ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Cami, değerli bir mimari eser olarak gelecek kuşaklara emanet edilecek” dedi.