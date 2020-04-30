30.04.2020 - 00:01 |
Gelemer karpuzu toprakla buluştu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nda “Tüm Türkiye Eksin” çağrısının detaylarını paylaşarak Efes Tarlası’na domates eken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Karpuzu olarak bilinen Gelemer cinsi kara karpuzu kentin tarımsal zenginlikleri arasına katmak için harekete geçti.
Başkan Sengel, “Efes Selçuk karpuzunu bu topraklarda tekrar canlandırmak gibi bir hedefimiz var. Ne mutlu bize ki, o karpuzun atalık tohumunu bulduk. Washington çeşidi karpuzları yetiştirmek için de çalışacağız” dedi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.