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    HaberlerEge Haberleri Gelemer karpuzu toprakla buluştu
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    30.04.2020 - 00:01 |

    Gelemer karpuzu toprakla buluştu

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’nda “Tüm Türkiye Eksin” çağrısının detaylarını paylaşarak Efes Tarlası’na domates eken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Karpuzu olarak bilinen Gelemer cinsi kara karpuzu kentin tarımsal zenginlikleri arasına katmak için harekete geçti.

    Gelemer karpuzu toprakla buluştu

    Başkan Sengel, “Efes Selçuk karpuzunu bu topraklarda tekrar canlandırmak gibi bir hedefimiz var. Ne mutlu bize ki, o karpuzun atalık tohumunu bulduk. Washington çeşidi karpuzları yetiştirmek için de çalışacağız” dedi.

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