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    HaberlerEge Haberleri Gelin arabası ambulans oldu
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Gelin arabası ambulans oldu

    Evlilik kararı alan Ege Üniversitesi Hastanesi’nde görevli hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, iş kıyafetleriyle ambulansa binip, Bornova Nikah Sarayı’na geldi.

    Gelin arabası ambulans oldu

    Evlilik kararı alan Ege Üniversitesi Hastanesi’nde görevli hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, iş kıyafetleriyle ambulansa binip, Bornova Nikah Sarayı’na geldi. Pandemi kurallarına uygun yapılan törende nikahı Belediye Başkanı Mustafa İduğ kıydı. Gelin Zeynep Fırtına, “Sağlık camiasından çok kayıplarımız var. Üniformalarımızı gururla taşıyoruz. O nedenle bu üniformalarla nikah salonuna gelmek istedik. Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz” dedi. Çiftin gelin arabası da Türk bayrağı asılmış ve çiçeklerle süslenmiş ambulans oldu.

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