‘Gelin, bu değişimi fırsata çevirelim...’

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Dönüşümün içindeyiz” temasıyla başlayan Ege Ekonomik Forum açılışında pandemi sonrası tüm dünya düzeninde yaşanan ve yaşanacak değişim sürecine değindi. Son 18 ayda orman yangını, pandemi, tsunami ve deprem felaketi yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Soyer, “Bu sıkıntılar bizlere krizlerle mücadele konusunda önemli deneyimler de kazandırdı. Belki de en önemlisi, bu krizleri fırsata çevirme ihtimalini tecrübe ettik” dedi. “Değişimden olumsuz etkilenen değil, bu değişimi fırsata çeviren bir noktada bulunmamız gerekiyor” diyerek sözlerini sürdüren Soyer, “Başka bir yaşamın mümkün olduğunu hem ülkemize, hem de dünyaya gösterebilmek, onlara ilham verebilmek elimizde. Yeter ki inanalım” diye konuştu. Başkan Soyer, Ritmik Cimnastik’te Avrupa Şampiyonu olan kadın sporcuları da tebrik etti, ödüllendirilmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup ile birlikte bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri forumlarla İzmir ve Ege bölgesinin güçlü yönlerini gösterip ekonomide Türkiye’nin lokomotifi olmaya hazır olduklarını belirtti. Forum 4 Aralık’ta son bulacak.