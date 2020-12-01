BİST1.2840.00EURO9.350.21USD7.820.00ALTIN446.89-0.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Gelin, bu değişimi fırsata çevirelim...’
    ABONE OL
    01.12.2020 - 00:08 |

    ‘Gelin, bu değişimi fırsata çevirelim...’

    ‘Gelin, bu değişimi fırsata çevirelim...’

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Dönüşümün içindeyiz” temasıyla başlayan Ege Ekonomik Forum açılışında pandemi sonrası tüm dünya düzeninde yaşanan ve yaşanacak değişim sürecine değindi. Son 18 ayda orman yangını, pandemi, tsunami ve deprem felaketi yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Soyer, “Bu sıkıntılar bizlere krizlerle mücadele konusunda önemli deneyimler de kazandırdı. Belki de en önemlisi, bu krizleri fırsata çevirme ihtimalini tecrübe ettik” dedi. “Değişimden olumsuz etkilenen değil, bu değişimi fırsata çeviren bir noktada bulunmamız gerekiyor” diyerek sözlerini sürdüren Soyer, “Başka bir yaşamın mümkün olduğunu hem ülkemize, hem de dünyaya gösterebilmek, onlara ilham verebilmek elimizde. Yeter ki inanalım” diye konuştu. Başkan Soyer, Ritmik Cimnastik’te Avrupa Şampiyonu olan kadın sporcuları da tebrik etti, ödüllendirilmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup ile birlikte bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri forumlarla İzmir ve Ege bölgesinin güçlü yönlerini gösterip ekonomide Türkiye’nin lokomotifi olmaya hazır olduklarını belirtti. Forum 4 Aralık’ta son bulacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor?

    Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor?

    Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

    Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

    Yeni yasaklar için karar günü!

    Yeni yasaklar için karar günü!

    AVM'ler kapatılıyor mu, pazarlar kapatıldı mı, ne zaman kapatılacak? AVM çalışma saatleri...

    AVM'ler kapatılıyor mu, pazarlar kapatıldı mı, ne zaman kapatılacak? AVM çalışma saatleri...

    Sıradaki Haber