Gelin, Buca’yı keşfedin

Buca’yı geniş kitlelere tanıtmak için sosyal medya fenomenleri, seyahat yazarları ve gurmelere yönelik düzenlenen #bucayikesfet turu başladı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın davetiyle gelen 30 kişilik grup, günün ilk ışıklarıyla keşfe çıktı. Tarihi Yaylacık ve Dumlupınar sokaklarını turlayan gezginler; Levanten evleri, Buca köşkleri, Buca Protestan Baptist Kilisesi, Kızılçullu Sulama Kemerleri ve Mevlana Heykeli’ni ziyaret etti. Çorbayla başlayan turda, esnaf kültüründen Ege mutfağına, gevrekten Buca tostuna kadar birbirinden farklı lezzetler tadıldı. Herkesi Buca’yı keşfetmeye çağıran Başkan Kılıç, Gelin, biz buradayız, bekliyoruz” dedi.