‘Gelinlik sektörü normalleşemedi’

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından “Türk Gelinlik-Abiye Sektörü ile Yerli Dantel ve Brode Kumaş Üreticileri Buluşması” başlığı ile düzenlenen online seminerde sektörün sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Sektörün dijital dünyaya uyum sağlaması gerektiğini belirten Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul, “Fuarların en önemleri iptal oldu. Sektörlerin dijitale ve e-ticarete yönelmesi artık kaçınılmaz, bu nedenle alt yapımızın hazır olması gerekiyor. Ayrıca pandemi sürecinde kumaş firmaları peşin parayla çalışmaya başladı. Düğünler için de eylül sonrası bekleniyor ya da 2021’e erteleniyor. Sektörde normalleşme henüz başlamadı” diye konuştu.

‘Tedarik sorunu çözülebilir’

EGSD Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Urhan, “Tedarik açısından kaliteli ürünlerin ülkemizde üretilebiliyor, az metrajlı üretim taleplerine de tedarikçiler olumlu yaklaşabilmeli. Malzeme seçimini düzgün yaparsak üretim konusunda da daha iyi olacağız” dedi.

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Başkanı Abdullah Salkım da, ”Üretici ve tedarikçi arasında piyasada yaşanan sıkıntıyı çözebilecek tarafın kumaş üreticileri olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Mimar Kemalettin Moda Derneği (MK-MODA) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı ise, kiraların yüksek olması sektörde yaşanan bir diğer sıkıntı olduğunu vurguladı.