Gelinlik sektörü tarih bekliyor

MTK’nın sadece ihracata yönelik bir faaliyet bölgesi olmadığının gelinlik, abiye ve damatlık üreticilerine de ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Abdullah Salkım, “Gelinlik sektöründeki belirsizliği gidermenin tek yolu restoran ve düğün salonlarının ne zaman açılabileceğini açıklamaktır” dedi.



Fuarlar da iptal



Sektördeki üreticinin Türkiye genelinde gerçekleşen fuarlara katılıp iç piyasaya satışlar gerçekleştirdiğini ancak etkinlikler gerçekleşmediği için çalacak kapı kalmadığını belirten Salkım, “Üreticilerin süreçten en az zararla çıkması için destek, teşvik planlamalarından ziyade üretim ve satışı aktif edecek hamlelerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.