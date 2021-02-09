Genç başkan dinamik yönetim

Foça’nın genç Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, görevinde iki yılı geride bıraktı. Geçmişte yaşanan su kesintileriyle gündeme gelen ilçede ilk iş bu konunun çözümüne odaklandığını belirten Başkan Gürbüz, “İletim hattındaki çatlaklar nedeniyle %60’ı bulan su kaybı merkezde yaz aylarındaki artan kalabalık nüfusa yetemez hale gelmişti. İzmir Büyükşehir’in büyük desteğiyle çalışmalarımıza başladık. İZSU, 40 yıllık 100 kilometrelik su hattını yeniliyor. Ayrıca mevcut su deposu nun yerine daha büyüğü inşa ediliyor. Bu depoda kesinti anında Foça merkeze 2 gün yetecek kadar su bulunacak” müjdesini verdi.

İtalya merkezli Uluslararası Cittaslow Birliği’ne katılım için başvuru dosyasının teslim edildiğini de açıklayan Gürbüz, “Foça’nın sahip olduğu değerlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonucun, üyelik konusunda kuşkuya yer vermeyeceğine gönülden inanıyoruz. İzmir’in Seferihisar’dan sonra ikinci “sakinşehir” unvanlı ilçesi olma hedefiyle uyum çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Foça’da çok sevilen ve desteklenen biri olarak belediye başkanlığı görevine seçildiniz. Peki, ilçede öncelikli olarak hangi konulara yoğunlaştınız?

Sosyal konular bizim için halkın refahı ve yaşam kalitesine olan etkileri sebebiyle çok önemli. Bu süreçte şu ana kadar odaklandığımız öncelikli konularımız tabi ki oldu. 2 yıllık çalışma dönemimde su iletim hattı, yol ve kanalizasyon çalışmaları ağırlıktadır. Önceliğim eksik kalan ve yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları tamamlamaktı. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde sosyal içerikli çalışmalar yapılamadı ama finansal boyutta küçük bir belediye olmamıza rağmen pandemiyle mücadelede maske dağıtımı, dezenfeksiyon çalışmaları ve gıda yardımı büyük ölçüde yaptık.

Foça gibi bir sahil kentinde “Su problemi yaşanıyor” deyince insan garipsiyor... Biraz açar mısınız nasıl sıkıntılar yaşanıyordu?

Şöyle ki; Foça merkezde 5 yıl önce artarak meydana gelmeye başlayan su sorunları, 2019 yılına gelindiğinde 3 gün süren su kesintileri seviyesine ulaştı. İletim hattındaki çatlaklar nedeniyle %60’ı bulan su kaybı Foça merkezde yaz aylarındaki artan kalabalık nüfusa yetemez hale gelmişti.

110 bin m2’lik yol

Siz bu problemi çözmek için neler yapıyorsunuz?

İzmir Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli ve büyük desteği çalışmalarımıza başladık. 2019 yılının eylül ayında İZSU’nun 58 milyon liralık ihalesi ile eskiyen 40 yıllık 100 kilometrelik su hattının değiştirme çalışmaları başladı. Aynı zamanda mevcut su deposunun yerine daha büyük bir deposu inşa ediliyor. Bu depoda kesinti anında Foça merkeze 2 gün yetecek kadar su bulunacak. Şu an su kaynağından depoya ulaşan 29 kilometrelik iletim hattı ve evlere ulaşan 70 kilometrelik iletim hattı için yürütülen çalışmaların %70’i tamamlanmış durumda. Kısa bir sürede kalan kısmı da tamamlamayı hedefliyoruz.

Peki, yol çalışmaları hangi aşamada?

Yeni Foça ve Gencelli Mahallesi’nde bu konuda ihtiyaçlar vardı. Yerel seçimin ardından ilk olarak bu bölgede yol çalışmalarına başladık. 95 bin metrekarelik beton parke, 13 bin 800 metre beton bordür ile Gencelli’de çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda az önce bahsettiğim su hattı çalışmaları sebebiyle yollarda kazılar yapılmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları devam ediyor.

İZSU ve İZBETON su çalışmaları yapılan tüm yolları baştan düzenledi. Burada bahsettiğim toplamda 110 bin metrekarelik bir yol çalışması ve biz bunu tamamladık. Foça’ya giriş yolunda düzenleme ve genişletme çalışmaları ve ayrıca Bağarası Köyü’ne yaya kaldırımı yapımı yaptık.

Bildiğimiz kadarıyla kanalizasyon çalışmalarına daha önce de başlanmış ancak bazı bölgeler yarım bırakılmıştı. Sizin döneminizde bu çalışmalar tamamlandı mı yoksa sorun hala devam ediyor mu?

Foça merkezdeki kanalizasyon sorunu bu yıl içinde çözülüyor. Daha önce kanalizasyon çalışmaları kapsamında, arkeolojik sit alanı olan bölgelerde altyapı sistemi eksik eksik kalmıştı. Biz bu eksik kalan bölgelerde altyapı kanalizasyon sorununu çözmüş olacağız.

‘Kordonyolu tamamlanacak’

Bu bahsettikleriniz kentin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik oldukça başarılı çalışmalar. Peki altyapı haricinde yürüttüğünüz projeleriniz var mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in tüm İzmir’e ve İzmirli’ye dokunan çalışmalarından aldığımız örneklerle, insana yatırım yapmayı da ihmal edemeyiz. Bağarası ve Yeni Bağarası köylerinde kadınca kararınca üretici pazarları kurduk. 20 yeni çocuk parkı organize ettik. Ağaç yaşken eğilir diyerek yeni bir anaokulu daha kazandırıyoruz.

Ayrıca Foça Belediyesi, 2019 Haziran ayında aldığı karar sonrası çalışmalarında İtalya merkezli Uluslararası Cittaslow Birliği’ne katılma çalışmalarında yeni bir aşamayı tamamladı. Cittaslow üyeliği için değerlendirme kriterleriyle ilgili olarak hazırlanan başvuru dosyası Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem’e teslim edildi. Foça’nın sahip olduğu değerlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonucun, üyelik konusunda kuşkuya yer vermeyeceğine gönülden inanıyoruz. Tüm bu değerleri korumak, Cittaslow felsefesiyle ilerlemek ve geleceğe dönük gelişme yönünü belirleyen bu önemli adım sonrasında, İzmir’in Seferihisar’dan sonra ikinci sakinşehir unvanlı ilçesi olma hedefiyle uyum çalışmalarına devam edeceğiz.

Gelecek vizyonunuz Foça’ya neler getirecek?

Gelecek programda biraz daha kültürel projelerimiz var: İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile Halkın Bakkalı projesi, Foça merkezde Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi yapımı ve ihale aşamasında olan Foça Beşkapılar Kalesi kordon yolu projesi tamamlanacak. Pandemi sürecinde sağlık önlemleri sebebiyle hizmet ve proje açısından aksiyon alanımız sınırlı ama bu Foçalılara hizmet etmemiz için hiçbir zaman engel olmadı, olmayacak.