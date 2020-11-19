Genç basketçilerden depremzede miniklere moral

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Akademisi sporcuları, İzmir’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen küçük çocuklarla bir araya geldi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki miniklerle görüşen Karşıyakalı basketbolcular, birlikte basketbol oynayarak çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirten Karşıyaka Basketbol Altyapı Akademisi, “Yaptığımız sürdürülebilir yardım kampanyası gibi miniklerimizin spor eğitimi de sürdürülebilir olacaktır” açıklamasında bulundu.



Pınar’dan erteleme isteği



Takımdaki 7 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için ING Basketbol Süper Ligi’ndeki Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece maçları ile FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bologna mücadelesi ertelenen Pınar Karşıyaka, cumartesi günü oynanacak HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşmasının da ertelenmesi için Basketbol Federasyonu’na başvurdu. Daha önce 30 Ekim’de yapılan koronavirüs PCR testlerinde 1, 10 Kasım’da yapılan testlerde 6 basketbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı yeşil kırmızılılarda yapılan kontrol testleri negatife döndü. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 haftadır takım antrenmanları yapamayan Karşıyaka’da kurmaylar, tamamı semptom gösteren oyuncularda hastalık sürecinin ağır geçmesi ve bazı isimlerin karantinalarının halen devam etmesi nedeniyle TBF’den erteleme talebinde bulundu. Pınar Karşıyaka’da Genel Menajer Selim Çınar, “Sporcuların 7. gün testleri negatife dönmüş olsa da halen evden çıkmakta zorlananlar var. Bu sporculardan cumartesi günü oynayacağımız Afyon Belediyespor maçında performans vermelerini beklememiz gerçekçi değil. TBF’nin erteleme talebimizi geri çevirmesi halinde sahaya 7 kişi ile çıkmamız söz konusu. Bu durum yaptığımız işin amacına aykırı da olsa sağlığın sporun önünde olduğunu kabul etmeliyiz” dedi.