Genç iş insanları güçbirliği yapıyor

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Ege İş İnsanları Derneği’ni (EGİAD) ziyaret etti. Başta istihdam olmak üzere pek çok konuda birlikte proje üretebileceklerini ifade eden Durmuş, “Genç iş insanlarının kente değer katmasını çok önemsiyoruz. Hem melek yatırımcılık hem de girişimcilik alanında İzmir’in farkını ortaya koyacağız. TÜGİAD her zaman girişimcilere destek olmuş ve olmaya devam edecek” dedi.

Kente katkı

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ise, “ İzmir’e değer katacak bütün projelerin destekçisiyiz. Melek yatırım ağının ve girişimcilik ekosisteminin genişlemesini ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu konuda TÜGİAD ile projeler üretmek genç iş insanlarına ve kente fayda sağlayacaktır” diye konuştu.