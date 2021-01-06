Genç kimyacı ABD yolcusu

Henüz çok küçükken doktor dedesinin gösterdiği deneylerle ilgilenen Güner, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), ‘Uluslararası Bilim Olimpiyatları’ için hazırladığı öğrenciler arasına girdi. 2019’da Rusya’da düzenlenen Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatı’nda milli takıma seçildi. Aynı yıl, Paris’te düzenlenen 51’inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ‘bronz’ madalya aldı. Genç kimyacı, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK’ın organizasyonunda çevrimiçi gerçekleştirilen 52’nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda (IChO 2020) ‘altın’ madalyayı hak etti. 54’nci Uluslararası Mendeleyev Olimpiyatları’ndan ‘gümüş’ madalyayla döndü. Aydın’ın gururu olan Güner, “Orada öğrendiklerimi Türkiye’nin bilimini tekniğini geliştirmek için kullanmak istiyorum. Hedefim, kimya üzerine profesör olmak” dedi.

l BURHAN CEYHAN DHA