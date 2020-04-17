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    HaberlerEge Haberleri Genç piyanistten umut parçası
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    17.04.2020 - 00:02 |

    Genç piyanistten umut parçası

    Genç piyanistten umut parçası

    Dünyaca ünlü piyanist Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın ‘veliahtım’ dediği, genç yaşına 6 ödül, 4 birincilik sığdıran İlyun Bürkev, koronavirüs salgınınında herkese umut olması için hazırladığı ‘Hope for Future’ (Geleceğe Umut), adlı parçasını ilk kez 23 Nisan’da canlı olarak çalacak. 11 yaşındaki piyanist, “Bu zor süreçte değerli hocam Gülsin Onay’ın ruhları iyileştirmek için verdiği konserler bana ilham oldu. Müziğin insanların ruhuna dokunduğu salgın günlerinde ben de ‘Hope for Future’ adlı parçamın herkese umut vermesini diliyorum” dedi.

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