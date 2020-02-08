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    08.02.2020 - 00:25 | | HANDE NAYMAN DHA

    Genç yaşta büyük iş başardılar

    Meslek lisesi öğrencileri, ürettikleri temizlik malzemeleriyle hem uzmanlaşıyor hem de para kazanıyor. Hedefleriyse yıl sonuna kadar 4 milyon lira ciro yapmak

    Genç yaşta büyük iş başardılar

    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 11’inci sınıf öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri, kamu kurumlarına pazarlanıyor. Öğrenciler tarafından üretilen ürünlerle yaklaşık 1.5 yılda 2 milyon liralık ciro elde edildi.

    Bakanlık öncülüğünde

    Ders çıkışları ve hafta sonları uygun olan öğrencilerle çalıştıklarını belirten kimya teknolojileri alan şefi Ufuk Akış, “Üretimin her alanında yer alan öğrencinin, yapabileceği iş imkanı da çeşitleniyor. Hem öğreniyor hem de para kazanıyorlar” dedi. Üretimin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Okul Müdürü Hamit Dursun da, “Bakanlığımızın meslek liselerinin döner sermayelerinin daha aktif hale getirilmesi için başlatmış olduğu bir çalışma vardı. Biz de bu doğrultuda okul olarak üretime başladık. Yılsonuna kadar hedefimiz olan 4 milyon liraya çıkacağız” çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Öğrenciler de, “Burada saatimize göre gelir elde ediyoruz. Üretimin her aşamasına dahil oluyoruz. Bundan sonraki hedefimiz üniversiteye gidip diploma sahibi olmak” ifadelerini kullandı.

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