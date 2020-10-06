85,74BİST1.1611.37EURO9.150.07USD7.760.01ALTIN477.840.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Genç yetenekleri keşfediyorlar...
    ABONE OL
    06.10.2020 - 00:03 |

    Genç yetenekleri keşfediyorlar...

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda müzik eğitimi alan Toprak Altan, dört üniversitede girdiği yetenek sınavlarından ikisini birincilikle, diğer ikisini de ikincilikle geçti.

    Genç yetenekleri keşfediyorlar...

    Altan, tercihini Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden yana kullandı. Müzik eğitimi almak için genç yaşlı herkese Büyükşehir konservatuvarını öneren genç yetenek, “Burada bambaşka insanlarla tanıştık. Bölgenin en iyilerinden eğitimler aldık” dedi. Toprak’a üniversite hayatında başarılar dileyen Başkan Özlem Çerçioğlu da, genç yeteneklerin kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine fırsat sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak, 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar açılıyor? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ile özel okullar açılıyor mu? Bakan Selçuk tarih verdi!

    Okullar ne zaman açılacak, 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar açılıyor? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ile özel okullar açılıyor mu? Bakan Selçuk tarih verdi!

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Raflar domino taşı gibi devrildi!

    Raflar domino taşı gibi devrildi!

    Son dakika! Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor

    Son dakika! Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor

    Sıradaki Haber