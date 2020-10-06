Genç yetenekleri keşfediyorlar...

Altan, tercihini Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden yana kullandı. Müzik eğitimi almak için genç yaşlı herkese Büyükşehir konservatuvarını öneren genç yetenek, “Burada bambaşka insanlarla tanıştık. Bölgenin en iyilerinden eğitimler aldık” dedi. Toprak’a üniversite hayatında başarılar dileyen Başkan Özlem Çerçioğlu da, genç yeteneklerin kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine fırsat sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.