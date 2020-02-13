Gençler, Büyükşehir ile Atatürk’e yürüdü

Aydın’da öğrenim gören üniversiteli gençler Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 96’ncı yıldönümünde, Ata için yürüdü. Büyükşehir tarafından gençlere yönelik düzenlenen “ÜniTrekking” etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte gençler Latmos Dağı’na çıktı. Başkan Çerçioğlu, “Eğitim için gelen gençlere kentimizi tanıtmak istiyoruz” dedi.