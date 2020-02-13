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    HaberlerEge Haberleri Gençler, Büyükşehir ile Atatürk’e yürüdü
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    13.02.2020 - 00:02 |

    Gençler, Büyükşehir ile Atatürk’e yürüdü

    Gençler, Büyükşehir ile Atatürk’e yürüdü

    Aydın’da öğrenim gören üniversiteli gençler Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 96’ncı yıldönümünde, Ata için yürüdü. Büyükşehir tarafından gençlere yönelik düzenlenen “ÜniTrekking” etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte gençler Latmos Dağı’na çıktı. Başkan Çerçioğlu, “Eğitim için gelen gençlere kentimizi tanıtmak istiyoruz” dedi.

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