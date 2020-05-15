Gençler ‘dijitalde’ buluşuyor

Corona Günlerinde İyilik Platformu, 15-30 yaş arası gençleri 19 Mayıs Dijital Gençlik Buluşmaları’nda bir araya getirecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Corona Günlerinde İyilik Platformu (CoGİ), Pi Gençlik Derneği, Bolluk Bereket Festivali ve Yaşar Üniversitesi iş birliğinde 15-30 yaş arasındaki gençler için planlanan ‘19 Mayıs Dijital Gençlik Buluşmaları’ başlıyor. Gençler arasında ortak akıl oluşturabilmek, dijital alandaki dönüşüme dikkat çekmek, alanında uzman ve birbirinden önemli isimler ile bir araya getirmek adına gerçekleşecek çevrimiçi buluşma yarın başlıyor. 19 Mayıs’a kadar sürecek online platformlarda aynı zamanda; VİDEA Uygulaması üzerinden Ödüllü 19 Mayıs! 19 Genç! 19 Fikir! Yarışması ve Zoom üzerinden 19 Mayıs!19 Genç! 19 Soru! Ödüllü Bilgi yarışmalarına katılacak gençler hem fikirlerini paylaşacak hem de dizüstü bilgisayar, tablet, akademik ve kişisel gelişim eğitimleri ile para ödülleri kazanacak. Buluşmaya katılmak için adres, http://www.coronagunlerindeiyilik.com/19-mayis/.

CoGİ, bu defa koronavirüs sürecinden etkilenen gençlerin ihtiyaçları ve önerilerinden yola çıkarak ilk kez gerçekleşecek olan dijital buluşmaları planladı.