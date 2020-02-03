03.02.2020 - 00:00 |
Gençler sahnede!
Liselerarası Müzik Şenliği düzenleyecek. İlçe genelindeki tüm liselere açık olan organizasyon, 2004’te veda eden, çağdaş rock müzisyenlerinden Karşıyaka doğumlu Kerim Çaplı anısına gerçekleştirilecek. Okullar, 30 Nisan’a kadar başvurabilir.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.