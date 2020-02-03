Gençler sahnede!

Liselerarası Müzik Şenliği düzenleyecek. İlçe genelindeki tüm liselere açık olan organizasyon, 2004’te veda eden, çağdaş rock müzisyenlerinden Karşıyaka doğumlu Kerim Çaplı anısına gerçekleştirilecek. Okullar, 30 Nisan’a kadar başvurabilir.