Gençlerden çözümler

Bu yıl tüm dünyada “CITY SHAPER: Şehri Şekillendir” temasıyla gerçekleşen turnuvalar kapsamında Türkiye’de 5 bin 759 öğrenci, şehirlerinde ya da gezegenin herhangi bir yerinde tespit ettikleri sorunlara çözüm aradı.

Üç kategori

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Bilim Kahramanları Derneği tarafından İZFAŞ desteği ile düzenlenen turnuvalarda genç mucitler; sezon teması kapsamında hazırladıkları projeler, öz değerler ve robot tasarımları ile ilgili sunumların yanı sıra robot performansları sergileyecek. Turnuva kapsamında ekipler üç farklı kategoride değerlendirilecek. Yenilikçi Proje kategorisinde çocuklar mahallelerinde, şehirlerinde ya da gezegenin herhangi bir yerinde tespit ettikleri sorunlara yeni çözümler üretecek. Robot tasarımında kendilerine verilen bir dizi görevi çözmek için LEGO ® MINDSTORMS ® teknolojisiyle robot inşa edip test edecek ve programlayacaklar. Öz Değerler kategorisinde ise ekipler, deneyimleri boyunca; keşif, takım çalışması ve yardımsever profesyonellik kapsamında değerlendirilecek. Ulusal turnuvalar 14-15 Mart günlerinde fuarizmir’de gerçekleşecek.