Gençlere seslendi

Eğitim Uzmanı ve Editörü Sadık Gültekin’in sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide, gençlere seslenen Rektör Dinçer, gerçekçi ve kendinizi mutlu eden hedeflere sahip olun mesajı verdi. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversitede tematik yan dalların açılacağını da duyuran Rektör Dinçer, öğrencilerin yapay zeka, nesnelerin interneti gibi konularda yan dal yapabileceklerini söyledi, “Öğrencilerin bu olanakları da değerlendirmelerini tavsiye ederim. Öte yandan bizi kuran vakfın arkasında yer alan Yaşar Holding ile yakın ilişkiler içindeyiz. Özellikle lisans öğrencilerimizin bitirme projelerinde büyük katkıları var. Bunun yanında Minerva Kuluçka Merkezimiz çok başarılı projelere imza atıyor. Bunlardan biri pek çok ulusal ve uluslararası ödül alan otizmli çocuklar için geliştirilen ‘Tolkido’ isimli eğitim materyali. Bir diğeri de tercih dönemi için geliştirilen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki üniversiteleri kapsayan veri tabanı Univerlist” dedi.