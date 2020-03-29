29.03.2020 - 00:02 |
Gençlerin kitapları Başkan Demirezen’den
Bayındır Belediyesi, evde kalan gençlerin zamanlarını daha kaliteli geçirmelerine destek olmak amacıyla adreslere kitap dağıtıyor.
Sosyal medya üzerinden seçime sunulan kitaplar dezenfekte edilerek adreslere ulaştırılıyor. Başkan Uğur Demirezen, ilk gün talep edilen kitapları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek gençlere takdim etti.
34 TIR şoförü karantina altına alındıZonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.