08.06.2020 - 00:03 |
Gençlerle buluştular
Dünya Çevre Günü nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu ve Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İzmir AB Bilgi Merkezi tarafından, Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü işbirliğiyle ‘Café Europa’ başlıklı online söyleşi düzenlendi.
Bünyamin Sürmeli’nin moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Pekka Mäki’nin yanısıra oyuncu Tuba Ünsal, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ve araştırma görevlilerinin sorunlarını yanıtladı. Söyleşide; çevre, iklim değişikliği, çevre problemleri, sürdürülebilir yaşam tarzları, AB Yeşil Anlaşma ve Kovid-19 salgınının gelecekteki etkileri üzerine konuşuldu. ‘Café Europa’ girişimi, samimi bir sohbet eşliğinde gençlerle AB büyükelçilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.