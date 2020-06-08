Gençlerle buluştular

Bünyamin Sürmeli’nin moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Pekka Mäki’nin yanısıra oyuncu Tuba Ünsal, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ve araştırma görevlilerinin sorunlarını yanıtladı. Söyleşide; çevre, iklim değişikliği, çevre problemleri, sürdürülebilir yaşam tarzları, AB Yeşil Anlaşma ve Kovid-19 salgınının gelecekteki etkileri üzerine konuşuldu. ‘Café Europa’ girişimi, samimi bir sohbet eşliğinde gençlerle AB büyükelçilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.