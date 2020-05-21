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    21.05.2020 - 00:03 |

    Gençlerle zirve

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, video konferans yöntemiyle 20 ilçeden Gençlik Meclisi Temsilcileri ve Balıkesirli milli sporcularla bir araya geldi.

    Gençlerle zirve

    Video konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı. Gençlerin her biriyle tek tek konuşan Başkan Yılmaz, “Gençliğine sahip çıkan milletler daim olur. Bunun için Cumhuriyet gençlere emanet edilmiş” dedi. Öte yandan 19 Mayıs Bandırma’da yüzlerce araçlık konvoyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Bandırma caddelerinden marşlar yükseldi, Milli Mücadele ruhu yeniden yaşandı.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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