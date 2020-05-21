Gençlerle zirve

Video konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı. Gençlerin her biriyle tek tek konuşan Başkan Yılmaz, “Gençliğine sahip çıkan milletler daim olur. Bunun için Cumhuriyet gençlere emanet edilmiş” dedi. Öte yandan 19 Mayıs Bandırma’da yüzlerce araçlık konvoyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Bandırma caddelerinden marşlar yükseldi, Milli Mücadele ruhu yeniden yaşandı.