‘Gençliğin cesaretine ihtiyaç duyuyoruz’

Gençlik ve Kovid-19 Politikaları Zirvesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BM-HABITAT ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 134 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in salgınla mücadelesini anlattı.

Açılış konuşmasını yapan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye olarak Kovid-19 karşısında insan sağlığının korunması için çevre ve şehircilik faaliyetlerinin bütüncül şekilde ele alınmasına çalıştıklarını belirtti, “Bakanlığımızca tüm projeleri insan, çevre ve çözüm odaklı ilkelerle hazırlıyor ve hayata geçirmeye gayret ediyoruz” dedi.

‘Politika belirledik’

Kovid-19 salgınından milyonlarca insanın etkilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yerel yönetimlerin salgınla mücadele kritik bir rol oynadığını kaydetti. Düzensiz yerleşimlerin vaka ve ölüm oranlarının yüksek olduğu bölgelerin başında geldiğini söyleyen Yılmaz, “Bizler de şehirdeki tüm paydaşların katılımıyla salgınla mücadelede etkin bir rol aldık. Halkın ihtiyaçları konusunda ilk temas noktası olan bizler, bu süreçte yaşanması muhtemel riskleri hızlı bir şekilde analiz ederek bütünlüklü bir salgınla mücadele politikası belirledik” dedi. Balıkesir’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Yılmaz, salgın sonrasının da iyi planlanması gerektiğini kaydetti, “Bu tür insani krizlerin ve salgınların, yaşam ile kentlerin bir parçası olacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak ’Güvenli ve yaşanabilir bir yaşam ortamı nasıl tasarlanabilir?’ sorusu üzerine birlikte kafa yormamız gerekiyor” dedi. Konuşmasında çalışmalara verdiği destek için Bakan Murat Kurum’a teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz, gençlere seslendi. Yılmaz, “Gençler, yaşamakta olduğumuz bu olağanüstü dönem; sizlerin enerjisine, cesaretine ve yenilikçi zihinlerinize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem. Yaşanan bu süreç gösterdi ki salgınla mücadelede başarı, toplum için sorumluluk alan gençlerle gelecek” diye konuştu.