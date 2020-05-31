31.05.2020 - 00:04 |
Geniş balkonlu evler revaçta
İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, koronavirüs salgınıyla birlikte, zamanının büyük bir bölümünü evde geçiren insanların geniş balkonlu dairelere yöneldiğini söyledi.
Dar ölçülü Fransız balkonlarından uzaklaşıldığını belirten Güleroğlu, “Balkonlu evlerin fiyatları yüzde 10-15 oranında arttı. Bu tip evlerin olduğu Urla, Güzelbahçe, Çiğli, Dikili, Foça, Çeşme, Seferihisar’a talep var” dedi. Güleroğlu, pek çok kişinin de eskiden tercih edilmeyen giriş katları ya da bahçeli evlere kiraya çıktığını, herkesin bahçesinde ekip biçmek istediğini sözlerine ekledi. . l dhA
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