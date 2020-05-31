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    HaberlerEge Haberleri Geniş balkonlu evler revaçta
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    31.05.2020 - 00:04 |

    Geniş balkonlu evler revaçta

    İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, koronavirüs salgınıyla birlikte, zamanının büyük bir bölümünü evde geçiren insanların geniş balkonlu dairelere yöneldiğini söyledi.

    Geniş balkonlu evler revaçta

    Dar ölçülü Fransız balkonlarından uzaklaşıldığını belirten Güleroğlu, “Balkonlu evlerin fiyatları yüzde 10-15 oranında arttı. Bu tip evlerin olduğu Urla, Güzelbahçe, Çiğli, Dikili, Foça, Çeşme, Seferihisar’a talep var” dedi. Güleroğlu, pek çok kişinin de eskiden tercih edilmeyen giriş katları ya da bahçeli evlere kiraya çıktığını, herkesin bahçesinde ekip biçmek istediğini sözlerine ekledi. . l dhA

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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