Geniş balkonlu evler revaçta

Dar ölçülü Fransız balkonlarından uzaklaşıldığını belirten Güleroğlu, “Balkonlu evlerin fiyatları yüzde 10-15 oranında arttı. Bu tip evlerin olduğu Urla, Güzelbahçe, Çiğli, Dikili, Foça, Çeşme, Seferihisar’a talep var” dedi. Güleroğlu, pek çok kişinin de eskiden tercih edilmeyen giriş katları ya da bahçeli evlere kiraya çıktığını, herkesin bahçesinde ekip biçmek istediğini sözlerine ekledi. . l dhA