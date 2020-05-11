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    11.05.2020 - 00:06 | | EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA

    Gerçek şampiyon

    İzmir’de yaşayan Türk Matematik Milli Takımı’na seçilen, üstün zekalı ve hiperaktivite bozukluğuna sahip Osman Gülen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda elde ettiği birinciliği annesi Songül Gülen’e ithaf etti

    Gerçek şampiyon

    İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Songül Gülen’in Anneler Günü hediyesi, üstün zekalı hiperaktif oğlunun Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda elde ettiği dünya birinciliği oldu. Mesleği olan hemşirelikten vazgeçip hayatını üstün zekalı aynı zamanda hiperaktivite bozukluğuna sahip oğlu Osman’ın eğitimi ve tedavisi için adadı. Aldığı tedavi ve eğitim sayesinde Türk Zeka Vakfı ve TÜBİTAK’ın düzenlediği oyunlarda dereceler elde eden Osman, İzmir Matematik Oyunları, İstanbul Matematik Oyunları ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Oyunları’nda birincilikler elde etti.

    810 kişiyi yendi

    Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2016-2017 sınavında da tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına giren Osman, TÜBİTAK Matematik Milli Takımı’na seçildi, Junior Balkan Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye’ye gümüş madalya getirdi. Osman, en son şubat ayında 810 matematikçinin internet üzerinden katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda birinci oldu. Osman, elde ettiği birinciliği hayatını kendisine adayan annesi Songül Gülen’e ithaf etti.

    Oğlunun bebekliğinden bu yana keşif arzusu duyduğunu ifade eden Gülen, “Üstün zekalı birçok çocuk ilgisizlikten dolayı kayboluyor. Oğlumun da kayıp bir çocuk olmasını istemedim” dedi. Osman Gülen de, annesiz başarılı olamayacağını dile getirdi.

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