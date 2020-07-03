Gerçek ve sanal dünya bir arada

Akdeniz temasının öne çıkacağı Travel Turkey, hem fiziki hem de online yapılacak. İlke imza atılacağını belirten Soyer, “Hedefimiz kent turizminde 12 ay canlılık” dedi.

Görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle uzun yıllardır sektöre büyük katkılar sağlayan Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl 3-5 Aralık 2020 tarihleri arasında hem fiziki hem de online olarak gerçekleşecek.

Fuar hazırlıklarının görüşüldüğü toplantıda konuşan ve koronavirüsten etkilenen sektörlerin başında gelen turizm için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tüm paydaşların yer aldığı kent ittifakı sayesinde, pek çok yönüyle özel bir kent olan İzmir’in dünya ölçeğinde çekim merkezi olmasını hedefliyoruz” dedi. Gerçek ve sanal dünyayı birleştirip hibrit bir fuar düzenleyeceklerini dile getiren Soyer, şöyle konuştu:

“Kent turizmini 12 ay boyunca canlı tutmak istiyoruz. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Akdeniz temasını ön planda tutup fuarın uluslararası platformda yeni bir kimlik kazanmasını hedefleniyor. İzmir’in lokomotif sektörlerinden turizmde yepyeni fırsatlar yaratacağız. Avrupa Birliği’nin sınırları açmaması ile ilgili de durum tespiti yaptık. Bu durumu ülkemiz ve İzmir’deki turizm sektörü açısından çok olumsuz görüyoruz. Turizm bölgelerinde virüs riskine karşı her türlü tedbirin alındığını, hazırlıkların çok iyi yapıldığını biliyoruz. Bu toplantı vesilesiyle Almanya’nın kendi vatandaşlarına dönük Türkiye seyahati uyarısını yeniden değerlendirmesi için çağrı yapmak istiyorum.”

İç turizmde avantajlı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, İzmir’in yeni nesil turizm anlayışı konusunda birçok avantajı olduğunu belirtti. İç turizmin öneminin anlaşıldığını ifade eden Bağlıkaya, “İzmir, iç turizmde en büyük destinasyon olabilecek kapasiteye sahip ve yakın dönem için en önemli pazarı İstanbul olacak. İzmir’de belediye, İZTO ve Valilik bir arada çalışırken biz de marka değerini yükseltmek için 35 bölge temsilciliğimiz, 17 turizm ihtisas başkanlığımızdan oluşan tüm teşkilatımızla çalışıyoruz” dedi.

‘İYİ TANITIM YAPALIM MÜŞTERİ KAÇMASIN’

Fuarcılığın yeni normale ayak uydurduğunu dile getiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “İZFAŞ’ın aylardır yürüttüğü altyapı çalışmalarını yakından takip edip destek olmaya çalışıyoruz. Fuarımızda iyi tanıtım yapmalıyız. Potansiyel müşteriyi kaçırmamalıyız” ifadelerini kullandı.

İZFAŞ Genel Müdürü Alıcı da, “Sanal fuar ve teknoloji yardımıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri fuarımızda buluşturacağız” dedi.