'Gereken dersi çıkaracağız'

Gaziantep FK’yla 1-1 berabere kalan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut kazanmak için çıktıkları karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu belirtti, “Hatalarımızı azaltıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Süper Lig’de evinde Gaziantep FK’yla 1-1 berabere kalan ve son dakikada yediği penaltı golü ile galibiyetten olan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşma sonrası açıklamalarında üzüntüsünü dile getirdi. Gürsel Aksel Stadı’na kazanmak için çıktıklarını ve rakibi karşılaşma öncesi iyi analiz ettiklerini belirten Palut, “Maçın başında istemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularım bu gole rağmen bocalamadılar, özellikle ilk yarının son bölümünde baskı kurarak pozisyonlar yakaladılar ama beraberlik golünü bulamadık. İkinci yarı aynı oyunumuza biraz daha üçüncü bölge etkinliği katmamız gerektiğini konuştuk. Bunun sonucunda skoru 2-1’e getirdik. Rakip sahada büyük boşluklar yakaladık ama son tercihleri bir türlü doğru yapamadık. Farkı arttırabileceğimiz bir maçı berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Hatalarımızı en aza indirip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Göz Göz’ün kabusu penaltı

Alpaslan Öztürk’ün kontrolsüz müdahalesi sonucu önde götürdüğü maçı uzatmalarda yediği penaltı golüyle 1 puanla tamamlayan sarı kırmızılılar, geride kalan 2 haftada da penaltılarla beraberliğe razı oldu. Sarı kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor karşısında da öne geçmesine rağmen, Adem Büyük’ün penaltı vuruşundan bulduğu gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada penaltıdan yediği gollerle üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılılar, 3. haftayı 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla kapattı. Öte yandan ilk 3 haftada 8 gol atıp kalesinde 4 gol gören Göztepe’de 7 farklı isim gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar’ın 2 golünün bulunduğu sarı kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic de birer gole imza attı.