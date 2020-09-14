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    HaberlerEge Haberleri ‘Gereken dersleri çıkaracağız’
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    14.09.2020 - 00:00 |

    ‘Gereken dersleri çıkaracağız’

    Süper Lig’de yaptığı transferlerle sezona iddialı girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, ilk haftadan darmadağın oldu.

    ‘Gereken dersleri çıkaracağız’

    Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’nin karşısına çıkan yeşil siyahlılar rakibine 5-1 yenilerek camiasına büyük şok yaşattı. Özellikle defans ve kalede büyük sıkıntılar çeken Denizlispor, oynadığı futbolla da sınıfta kaldı. Göztepe ataklarını bir türlü durduramayan Ege temsilcisi 2020-2021 sezonunda ilk haftayı hayal kırıklığı ile kapattı. Teknik Direktör Robert Prosinecki, 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Hırvat çalıştırıcı Prosinecki, “Golleri biz hediye ettik. Hayal ettiğimiz Denizlispor maalesef sahada yoktu. İlk maçımız, bu kolay değil. Gereken dersleri çıkaracağız. Bizim kumaşımız iyi” dedi. Öte yandan Göztepe karşısında hemen hemen hiç bir bölgede etkili olamayan Denizlispor’un yeni haftada da transfer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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