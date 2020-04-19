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    HaberlerEge Haberleri ‘Gerekli tedbirlere uyarak çalışıyoruz’
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    19.04.2020 - 00:00 |

    ‘Gerekli tedbirlere uyarak çalışıyoruz’

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Alsancak Stadı inşaatında herhangi bir duraklamaya sebep olmadığını ancak lojistik gecikmeler nedeniyle sürecin az da olsa yavaşlayabileceğini belirten Müteahhit firma Metro Mühendislik Proje Müdürü Sertaç Atak, “Firmamız salgın sürecini en başından beri takip ediyor.

    ‘Gerekli tedbirlere uyarak çalışıyoruz’

    Alsancak Stadı şantiyesinde işçi sağlığı ve inşaatın devamlılığı için gereken tüm önlemleri çok önce almıştık. Bu önlemlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un da belirttiği tedbirlerini de alarak, şantiyemizde sağlıklı ve vardiyalı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Montaj malzemeleri konusunda bir sorun yaşamadık ancak statta elektronik ve mekanik sistemler aşamasına geldik. Bu aşamada daha çok ithal ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Tüm dünyada virüs sebebiyle lojistik ağının yavaşlaması nedeniyle doğal gecikmeler elbet söz konusu olacaktır. Ancak Alsancak Stadı’nın belirlenen bitiş tarihi öncesi tamamlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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