12.07.2020 - 00:03 |
Geri dönüşüm daha da artacak
Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması’ uygulaması ilçe genelinde yayılmaya devam ediyor. Daha önce Atakent ve Bostanlı mahallesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Bahçelievler, Bahriye Üçok ve Aksoy mahalleleri de dahil oldu.
Uygulama kapsamında, ilk önce vatandaş bilgilendiriliyor, ardından atıkları toplaması için mavi poşet bırakılıyor. Atıklarını biriktiren mahalle sakinleri toplama yapılacağı gün sabah saat 07.30-09.30 arasında poşetleri kapısının önüne bırakıyor. Atıklar, toplama-ayırma tesisinde karakterizasyonuna göre ayrılıp ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.
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