Geri dönüşüm daha da artacak

Uygulama kapsamında, ilk önce vatandaş bilgilendiriliyor, ardından atıkları toplaması için mavi poşet bırakılıyor. Atıklarını biriktiren mahalle sakinleri toplama yapılacağı gün sabah saat 07.30-09.30 arasında poşetleri kapısının önüne bırakıyor. Atıklar, toplama-ayırma tesisinde karakterizasyonuna göre ayrılıp ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.