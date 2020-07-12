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    12.07.2020 - 00:03 |

    Geri dönüşüm daha da artacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması’ uygulaması ilçe genelinde yayılmaya devam ediyor. Daha önce Atakent ve Bostanlı mahallesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Bahçelievler, Bahriye Üçok ve Aksoy mahalleleri de dahil oldu.

    Geri dönüşüm daha da artacak

    Uygulama kapsamında, ilk önce vatandaş bilgilendiriliyor, ardından atıkları toplaması için mavi poşet bırakılıyor. Atıklarını biriktiren mahalle sakinleri toplama yapılacağı gün sabah saat 07.30-09.30 arasında poşetleri kapısının önüne bırakıyor. Atıklar, toplama-ayırma tesisinde karakterizasyonuna göre ayrılıp ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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