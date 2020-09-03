BİST1.084-0.12EURO8.73-0.26USD7.38-0.02ALTIN462.13-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Geri dönüşüm seferberliği
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:02 |

    Geri dönüşüm seferberliği

    Karşıyaka Belediyesi, tüm atıkları ayrıştırarak topluyor. Kuşadası Belediyesi de, geri dönüştürülebilir materyallerin kullanılmasını sağlamak amacıyla yarışma düzenledi

    Geri dönüşüm seferberliği

    Karşıyaka ile Kuşadası belediyeleri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüme uygun atıkları ayrıştırarak toplamayı sürdürüyor.

    Kentin farklı noktalarına yerleştirilen atık toplama kutuları aracılığıyla, atıklar geri dönüştürülmek üzere gönderiliyor. Çalışmada atık pillerden bayat ekmeklere kadar her türlü atık toplanıyor.

    Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması kapsamında da pilot çalışma olarak Atakent ve Bostanlı mahallesinde kapıdan kapıya mavi poşetler aracılığıyla başlatılan uygulamaya, Bahçelievler, Bahriye Üçok ve Aksoy mahalleleri de dahil oldu. Kullanılmış pillerin ayrı toplanması için de okullara, muhtarlıklara, süper marketlere, alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, mahalle merkezlerine, camilere, korumalı sitelere, işyerlerine, belediye tesislerine kutular bırakıldı.

    Adresten alınıyor

    Vatandaşların evlerinde bulunan kullanım süresi dolmuş arızalı veya atıl hale gelmiş elektronik atıklar da her hafta cuma günü müdürlük personeli tarafından talep edilen adreslerden alınıyor.

    Kuşadası Belediyesi de, geri dönüştürülebilir materyallerin doğaya zarar vermeden yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Yarışmaya ambalaj, plastik ve metal atıklar kullanarak hazırladıkları eserlerle toplam 5 kişi katıldı.

    Organizasyonun birincisi hazırladığı maket uçak ve deniz feneriyle Okay Çankaya oldu. Hörü Türkan Ece 2’nci, Sahre Altunbaca da 3’üncülüğe yerleşti. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Farkındalık oluşturmak istedik. Daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber