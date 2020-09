Geri dönüşüm seferberliği

Karşıyaka ile Kuşadası belediyeleri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüme uygun atıkları ayrıştırarak toplamayı sürdürüyor.



Kentin farklı noktalarına yerleştirilen atık toplama kutuları aracılığıyla, atıklar geri dönüştürülmek üzere gönderiliyor. Çalışmada atık pillerden bayat ekmeklere kadar her türlü atık toplanıyor.



Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması kapsamında da pilot çalışma olarak Atakent ve Bostanlı mahallesinde kapıdan kapıya mavi poşetler aracılığıyla başlatılan uygulamaya, Bahçelievler, Bahriye Üçok ve Aksoy mahalleleri de dahil oldu. Kullanılmış pillerin ayrı toplanması için de okullara, muhtarlıklara, süper marketlere, alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, mahalle merkezlerine, camilere, korumalı sitelere, işyerlerine, belediye tesislerine kutular bırakıldı.



Adresten alınıyor



Vatandaşların evlerinde bulunan kullanım süresi dolmuş arızalı veya atıl hale gelmiş elektronik atıklar da her hafta cuma günü müdürlük personeli tarafından talep edilen adreslerden alınıyor.



Kuşadası Belediyesi de, geri dönüştürülebilir materyallerin doğaya zarar vermeden yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Yarışmaya ambalaj, plastik ve metal atıklar kullanarak hazırladıkları eserlerle toplam 5 kişi katıldı.



Organizasyonun birincisi hazırladığı maket uçak ve deniz feneriyle Okay Çankaya oldu. Hörü Türkan Ece 2’nci, Sahre Altunbaca da 3’üncülüğe yerleşti. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Farkındalık oluşturmak istedik. Daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.