Geri dönüşümde lider

Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik, 2012 ile 2019 yılları arasında dünya çapında geri dönüşüm altyapısı ve işbirliğine dayalı ortaklık ağının kurulmasına 20 milyon euronun üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti. Fabrika Direktörü Selami Ulusoy da, Çevre Bakanlığı tarafından Ege Bölgesi sanayi kuruluşları arasında Sıfır Atık Pilot Tesisi seçildiklerini belirtti.