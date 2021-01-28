28.01.2021 - 00:01 |
Geri dönüşümde lider
Tetra Pak’ın, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesine sahip ihracat şampiyonu İzmir Kemalpaşa fabrikası; 2020 yılında da “Sıfır Atık” vizyonu ile ürettiği 7 milyarın üzerinde paketi pandemiye rağmen dünyanın 4 kıtasında 41 ülkeye ihraç etti.
Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik, 2012 ile 2019 yılları arasında dünya çapında geri dönüşüm altyapısı ve işbirliğine dayalı ortaklık ağının kurulmasına 20 milyon euronun üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti. Fabrika Direktörü Selami Ulusoy da, Çevre Bakanlığı tarafından Ege Bölgesi sanayi kuruluşları arasında Sıfır Atık Pilot Tesisi seçildiklerini belirtti.