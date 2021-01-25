Geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018’de temeli atılan 7.2 kilometrelik Fahrettin Altay- Narlıdere metrosunda çalışmalar tam gaz devam ediyor. Milliyet Ege, çalışmaları yerinde görmek için yerin 28 metre altına indi, yetkililerden bilgi aldı. Metronun tünel kazılarının yüzde 90’ı tamamlandı, projenin son durağı Kaymakamlık İstasyonu’na sadece 689 metre kaldı. Şimdiye kadar 1 milyar 66 milyon lira harcanan projede her şey yolunda giderse, 2022’nin Kasım ayında açılış yapılacak. Böylece İzmirliler, Bornova Evka 3’ten Narlıdere’ye kesintisiz ulaşım sağlamış olacak. Metro hattı depreme de oldukça dayanıklı...

Yetkililer bu konuda net konuşuyor, “8 büyüklüğündeki depreme kadar hiçbir şey olmaz” diyor.

Tünel imalatı tamam

2 adet TBM (tünel açma makinesi) ile sürdürülen kazı çalışmalarında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Narlıdere istasyonlarını birleştiren Hat 1 tüneli bu ayın başında Şehitlik İstasyonu ile buluştu. 5 bin 271 metre olan NATM tünellerinin bugüne kadar 4 bin 742 metresi yani, yüzde 90’ı tamamlandı. Ayrıca F.Altay-Balçova istasyonları arasındaki kazı ve tünel imalatları da bitti.

900 görevli

Metro inşaatında 900 kişi çalışıyor, bunların 100’den fazlası mühendis. İnşaat tam bir yaşam alanı ve 7/24 kesintisiz faaliyet var. Metro 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı. Bununla ilgili çok sayıda test de yapılmış durumda... Yetkililer, “İzmir’in en güvenli yeri tünellerimiz” diyor. İnşaat sırasında çok sürpriz denilebilecek konuyla karşılaşılmamış.

Programa uygun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TBM Tünelleri proje kapsamında deniz tarafı Hat-1 4 bin 567 metresinin 3 bin 895 metresi biterken metronun son durağı olan Kaymakamlık İstasyonu’na sadece 689 metre kaldığını belirtti, “4 bin 664 metre uzunluğundaki hat 2’nin ise 2 bin 443’a tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane İstasyonu’ndan Güzel Sanatlar Fakültesi İstasyonu’na ulaşıldı. 9 bin 231 metre uzunluğundaki TBM Tünelleri’nin 6 bin 338’i açıldı. Geride kalan son birkaç yıla, ekonomik kriz zaten damga vurmuştu. Pandemiyle birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın neredeyse tamamen durduğu zor bir yıl geride kaldı. Üzerine bir de deprem yaşadık biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize sosyal destekleri fazlasıyla yapmak zorundaydık, yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte gelirlerimiz yüzde 30’ları bulan oranda azaldı. Ancak tüm sıkıntılara rağmen, ulaşım projelerimizi ve diğer altyapı yatırımlarımızı hiç aksatmadan, programdan sapmadan devam ettirdik. Çünkü, biz iş yapmak mecburiyetindeyiz. Kaynak yaratmak durumundayız ve o kaynağı yaratıyoruz” dedi.

Yüzde 42 pay

Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “İzmir’in geçmişten gelen güçlü bir bütçe yapısı var. Bunu koruyarak ileriye taşımaya gayret ediyoruz. 2021 yılı bütçesinin yüzde 42’sini yatırıma ayıran tek belediyeyiz. Türkiye’de hiçbir belediye, bütçesinden bu kadar büyük bir payı yatırım için ayırmadı. Narlıdere Metrosu için de geçen yıl 125 milyon euroluk kaynak yarattık. İşin durmasına izin vermedik. Böylece önemli bir eşiği aştık. 10 bin 746 metrelik tünel uzunluğuna ulaşılan inşaatta, Şehitlik İstasyonu ile de buluşma sağlandı. TBM ve NATM yöntemleriyle atoplam tünel uzunluğu 10 kilometreyi geçti ve hattaki toplam tünel kazılarının dörtte üçü tamamlanmış oldu. Bütçesinde hiçbir aksama olmaksızın, açılışı için vaat edilen tarihe doğru dörtnala koşuyoruz. Niyetimiz, Temmuz 2021 itibariyle tünel açma işini bitirmek ve öngörülen 2022 yılında da Narlıdere Metrosu’nu hemşehrilerimizin hizmetine sunmak.”

‘İzmir tarihinin en büyük yatırımına imza atacağız’

“Önümüzdeki günlerde İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Buca Metrosu’na da başlıyoruz” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “1 milyar 70 milyon euro bütçeli bu dev projeyi de tamamen kendi gücümüzle yapacağız. 80 milyon euroluk ilk finansmanı sağlamıştık. Yaklaşık 490 milyon euroluk da konsorsiyum oluşturduk. Bu projenin de uluslararası ihalesine çıkmaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Buca Metrosu’nun en az belli istasyonlarını hizmete sokmak istiyoruz. 414 milyon liralık Çiğli Tramvayı’nın da ihalesini yapmıştık. Onun da inşa çalışmaları başlıyor. Sözün özü, 2021 yılına ulaşım projelerimiz damga vuracak. Yakın gelecekte, tüm bu yatırımları hayata geçirdiğimizde, İzmir’in şehiriçi trafiğinde çok büyük ölçüde rahatlama olacak” diye konuştu.

İŞTE SON DURUM

BALÇOVA: Kazı tamamlandı, tünel beton imalatının yüzde 84 bitti. İstasyon aç-kapa kazı destekleme imalatı da tamamlandı.

ÇAĞDAŞ: İstasyon kazısı sona erdi. Tünel beton imalatı yüzde 44, istasyon konkors yapısı aç-kapa kazı destekleme imalatı yüzde 82’si, kaba inşaat yüzde 70’i bitti.

DEÜ: İstasyon kazısı ve tünel beton imalatları tamamlandı. İstasyon konkors yapısı kazık imalatlarının yüzde 35’i bitti, çalışmalar sürüyor.

GSF: İstasyon kazısı ve tünel beton imalatları tamamlandı.

NARLIDERE: İstasyon kazısı bitti. İnvert ve tünel beton imalatlarının yüzde 95’i tamamlandı.

ŞEHİTLİK: İstasyon kazısındaki çalışma sona erdi. İnvert ve tünel beton imalatının yüzde 60’ı bitti.

KAYMAKAMLIK: İstasyon kazısı çalışmaları için Şaft-8 imalatı tamamlandı. Tünel kazı çalışmaları ise ileri yönde devam ediyor. Peron tünellerinde invert beton çalışması başladı.