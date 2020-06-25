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    HaberlerEge Haberleri Germencik’in çehresi değişiyor
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    25.06.2020 - 00:02 |

    Germencik’in çehresi değişiyor

    GERMENCİK ile Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresi değişiyor. Kızılcapınar, Mursallı, İstasyon ve Devlet Hastanesi bağlantı yolu başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında eş zamanlı çalışma yürütülüyor.

    Germencik’in çehresi değişiyor

    Kurtuluş Caddesi’nde vatandaşların talebi üzerine başlatılan yol yapım çalışması da devam ediyor. Daha güvenli ve daha rahat ulaşım hedefiyle Eski Turanlar yolu olarak bilinen tarım işçileri ve bölgede bulunan tarım işletmelerinde çalışan vatandaşlarca kullanılan işlek güzergahta da başlatıldı.

    Hizmet sağanağı

    Modern ve güzel bir Germencik hedefiyle yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “İlçemizde büyük bir değişim söz konusu gerek ekonomik yapı, gerek tarım gerekse altyapıda önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlar kadar üstyapıya ve kent estetiğine de büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun da desteğiyle yolları yapıyor, yeniliyor ve düzenliyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecek, hizmet sağanağı sürecek” dedi.

     

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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