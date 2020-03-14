14.03.2020 - 01:06 |
‘Germencikliler endişelenmesin’
Germencik Belediyesi’nin başlattığı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’ndaki uygulamaları inceleyen Başkan Fuat Öndeş, “İlçe genelinde okul, cami, tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları gibi umuma açık tüm yerlerde, süreç sona erene kadar ilaçlamalar yapılacak. Germencik halkı müsterih olsun” dedi.
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Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...