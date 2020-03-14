‘Germencikliler endişelenmesin’

Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’ndaki uygulamaları inceleyen Başkan Fuat Öndeş, “İlçe genelinde okul, cami, tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları gibi umuma açık tüm yerlerde, süreç sona erene kadar ilaçlamalar yapılacak. Germencik halkı müsterih olsun” dedi.