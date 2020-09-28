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    HaberlerEge Haberleri Gezici Kütüphane İzmir sokaklarında
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    28.09.2020 - 00:02 |

    Gezici Kütüphane İzmir sokaklarında

    Gezici Kütüphane İzmir sokaklarında

    Anadolu Isuzu, İnci Vakfı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Gezici Kütüphane Projesi’ne, tahsis ettiği araçla destek vermeye devam ediyor. Beş yılda İzmir’in imkanları kısıtlı bölgelerindeki ilköğretim çağında 96 bin 694 öğrenciye ulaşan araçta, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından temin edilen bin 238 adet kitap bulunuyor. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 18 bin 124 öğrenci ile etkileşime geçilirken 7 bin 129 kitap ödünç verildi.

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