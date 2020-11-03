‘Gıdaya ihtiyaç var’

Bornova Belediyesi depremzedelere yardımlarını sürdürüyor. Başkan Mustafa İduğ, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Şehir Stadı’nda kurulan yardım çadırlarını ziyaret etti. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten İduğ, “Ekiplerimiz 24 saat çalışmaya devam ediyor. Depremzedelerimizle tek tek ilgileniyoruz. İhtiyaç haritasını sürekli olarak güncelliyoruz” dedi. Kurulan çadırlarda sabahlayan depremzedelerle de görüşen İduğ, “Özellikle gıda yardımları hayati önemde. Şimdi dayanışma zamanı. Bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.

Büyükpark’ta yer alan Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde kurulan kriz merkezinde yürütülen çalışmaları da denetleyen İduğ, “Büyükşehir ve Bayraklı Belediyelerimizle de koordinasyon içindeyiz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere onlara iletiyoruz” ifadelerini kullandı.