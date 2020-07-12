Girişimci gençlere müjde

Proje kapsamında, ilgili eğitimlerin verilmesi için Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile bir işbirliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Başkanı Soyer, yol haritasını değerlendirdi, hazırlıklar kapsamındaki çalışma takvimini kasım ayında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.



‘Öncelik tarımın’



Soyer, projenin başlangıç aşamasında tarıma öncelik verilebileceğini belirtti, “Bu hem kırsal bölgeden kente göçün önünü kesecek, o kadim kültürün yaşanmasına öncelik verecek hem bu bereketli toprakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesine imkân verecek” dedi. İzmir’in girişimcilik dönüşümüne yön vermesi hedefiyle kurulacak merkezde; temel girişimcilik eğitimleri, iş geliştirme, mentorluk hizmeti ve seminerler düzenlenecek.



Halkın Bakkalı’yla yarışıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, salgın boyunca kooperatiflerin ürünlerinin satıldığı ve kampanyalarda öne çıkan ‘Halkın Bakkalı Sanal Market’ uygulamasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülke genelinde 238 milyon lira destek vereceği ‘Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na başvuru yaptı. Proje, dar gelirliler için umut oldu.



Büyükşehir borçlanıyor



Büyükşehir, metro ve raylı sistem projeleriyle elektrikli otobüs alımı için kredi talebinde bulundu. ‘Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nde kullanılmak üzere Asya Altyapı Yatırım Bankası veya OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’ndan 50 milyon euro nakdi krediye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Ayrıca, ESHOT Genel Müdürlüğü de 20 elektrikli otobüs almak için 62 milyon lira alacak.



Altı ilçeye 30 su kuyusu



İZSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çeken 6 ilçede 30 su kuyusu daha açacak. İhalenin tamamlanmasıyla çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi planlanıyor.