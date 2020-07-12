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    HaberlerEge Haberleri Girişimci gençlere müjde
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    12.07.2020 - 00:15 |

    Girişimci gençlere müjde

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, eğitimlerin verilmesi ve gençlere yönelik ortak çalışma alanı sağlanması amacıyla Girişimcilik Merkezi kurma kararı aldı.

    Girişimci gençlere müjde

    Proje kapsamında, ilgili eğitimlerin verilmesi için Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile bir işbirliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Başkanı Soyer, yol haritasını değerlendirdi, hazırlıklar kapsamındaki çalışma takvimini kasım ayında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    ‘Öncelik tarımın’

    Soyer, projenin başlangıç aşamasında tarıma öncelik verilebileceğini belirtti, “Bu hem kırsal bölgeden kente göçün önünü kesecek, o kadim kültürün yaşanmasına öncelik verecek hem bu bereketli toprakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesine imkân verecek” dedi. İzmir’in girişimcilik dönüşümüne yön vermesi hedefiyle kurulacak merkezde; temel girişimcilik eğitimleri, iş geliştirme, mentorluk hizmeti ve seminerler düzenlenecek.

    Halkın Bakkalı’yla yarışıyor

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi, salgın boyunca kooperatiflerin ürünlerinin satıldığı ve kampanyalarda öne çıkan ‘Halkın Bakkalı Sanal Market’ uygulamasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülke genelinde 238 milyon lira destek vereceği ‘Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na başvuru yaptı. Proje, dar gelirliler için umut oldu.

    Büyükşehir borçlanıyor

    Büyükşehir, metro ve raylı sistem projeleriyle elektrikli otobüs alımı için kredi talebinde bulundu. ‘Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nde kullanılmak üzere Asya Altyapı Yatırım Bankası veya OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’ndan 50 milyon euro nakdi krediye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Ayrıca, ESHOT Genel Müdürlüğü de 20 elektrikli otobüs almak için 62 milyon lira alacak.

    Altı ilçeye 30 su kuyusu

    İZSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çeken 6 ilçede 30 su kuyusu daha açacak. İhalenin tamamlanmasıyla çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi planlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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