Girişimci kardeşler

Aydın Koçarlı’da yaşayan Havva Girişken ve kardeşi Zülfikar İşlek, altı yıl önce hobi olarak evlerinin bahçesinde başladığı 3 tavuk sayısını 1250’ye çıkarttı.

Zamanla tavukların sayısını artıran iki kardeş, bahçelerinin yetersiz kalması üzerine Cincin Mahallesi’ndeki 10 dönüm arazi üzerine ‘Nar Bahçesi’ adını verdikleri bir tavuk çiftliği kurdu. Çiftlikteki iki kümeste ilk önce 500 tavuk yetiştiren Girişken ile İşlek, şimdiyse günlük bin yumurta alıyor. -BURHAN CEYHAN DHA