85,74BİST1.1781.09EURO9.32-0.08USD7.890.04ALTIN487.46-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Girişimci kardeşler
    ABONE OL
    13.10.2020 - 00:01 |

    Girişimci kardeşler

    Girişimci kardeşler

    Aydın Koçarlı’da yaşayan Havva Girişken ve kardeşi Zülfikar İşlek, altı yıl önce hobi olarak evlerinin bahçesinde başladığı 3 tavuk sayısını 1250’ye çıkarttı.

    Zamanla tavukların sayısını artıran iki kardeş, bahçelerinin yetersiz kalması üzerine Cincin Mahallesi’ndeki 10 dönüm arazi üzerine ‘Nar Bahçesi’ adını verdikleri bir tavuk çiftliği kurdu. Çiftlikteki iki kümeste ilk önce 500 tavuk yetiştiren Girişken ile İşlek, şimdiyse günlük bin yumurta alıyor. -BURHAN CEYHAN DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Sıradaki Haber