Girişimcilikte zirvede

Dönem boyunca hummalı bir çalışma yürüten gençler; sağlık, beslenme, üretim ve psikoloji gibi farklı alanların programlarına dahil oldu. Öğrenciler, ilgili sektör temsilcileriyle de eşleşerek, projelerini aktarma ve iş dünyasıyla tanışma fırsatı da yakaladı. İEÜ’lü gençler, toplamda 35 proje geliştirdi.

Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde, proje sayısındaki birincilik ve gençlere verilen destek dolayısıyla, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar tebrik edildi.