11.07.2020 - 00:36 |
Girişimcilikte zirvede
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) gençlere yenilikçi bakış açısı kazandırmak ve onları girişimciliğe yönlendirmek amacıyla düzenlediği ‘Bu Gençlikte İş Var Girişimcilik Programı’na, İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) gençler damga vurdu.
Dönem boyunca hummalı bir çalışma yürüten gençler; sağlık, beslenme, üretim ve psikoloji gibi farklı alanların programlarına dahil oldu. Öğrenciler, ilgili sektör temsilcileriyle de eşleşerek, projelerini aktarma ve iş dünyasıyla tanışma fırsatı da yakaladı. İEÜ’lü gençler, toplamda 35 proje geliştirdi.
Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde, proje sayısındaki birincilik ve gençlere verilen destek dolayısıyla, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar tebrik edildi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.