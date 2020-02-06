06.02.2020 - 00:25 |
‘Git Gide’ Urla’da
Fikret Otyam Vakfı ile İfsak’ın ortaklaşa hazırladığı, Fikret Otyam ‘Git Gide’ fotoğraf sergisi, Cumartesi günü saat 14.00’te Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi’nde açılıyor.
40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 21 Şubat’a kadar devam edecek.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.