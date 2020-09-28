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    HaberlerEge Haberleri ‘Git üstüne bir şey giy’
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    28.09.2020 - 00:02 |

    ‘Git üstüne bir şey giy’

    İzmir Konak’taki K2 Güncel Sanat Merkezi, Günseli Baki’nin “Git Üstüne Bir Şey Giy!” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

    ‘Git üstüne bir şey giy’

    Baki, sergisinde kadınların çocukluktan itibaren toplumsal ve kültürel olarak alımladığı uyarıların kendi bedeni üzerinde yarattığı yabancılaşmayı kırmak için bedenini parçalayarak ürettiği imgeleri, doğadaki form ve karşılıkları ile birleştiriyor. Sergiye aynı zamanda sanatçılar; Dilara Kızıldağ, Gülnaz Bingöl, Hale Güzin Kızılaslan, Meryem Güldürdak, Nesrin Ermiş, Nurgül Öz, Serra Akcan, Sinem Parlak, Sezgi Abalı ve Şehlem Kaçar otoportreleri ve metinleri de eşlik ediyor.

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