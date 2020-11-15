Giyecek ve uyku tulumu desteği

Alataş, depremin ardından gerek devlet kuruluşları gerekse vatandaşların bağışlarının Türk Kızılay aracılığıyla İzmir’deki depremzedelere ulaştırdığını belirterek şöyle dedi:

“Önümüzde kış ayları var. Çocuklarımızın birçoğu kıyafetlerini enkazlarda kaybetti. Süzer Vakfı’nın yaptığı toplam 12 bin 804 adet uyku tulumu, kışlık ayakkabı, mont, kaban, kazak, hırka gibi giyecek malzemesi yardımı, onların içini ısıtacaktır. Bu bağış, kent genelindeki tüm çadır kentlerde kalan öğrencilere dağıtılacak.”

Süzer Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer de, vakıf olarak daima çocukların yanında olduklarını, depremin ardından özel ilgiye ihtiyaç duyan minik yüreklere destek olmak istediklerini söyledi. l AA