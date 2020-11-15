BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Giyecek ve uyku tulumu desteği
    ABONE OL
    15.11.2020 - 00:03 |

    Giyecek ve uyku tulumu desteği

    Süzer Vakfı, Türk Kızılay aracılığıyla çadır kentlerdeki çocuklara uyku tulumu ve kışlık giysi dağıttı. Bayraklı Smyrna Meydanı Çadır Kent Alanı’ndaki dağıtıma, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş da katıldı.

    Giyecek ve uyku tulumu desteği

    Alataş, depremin ardından gerek devlet kuruluşları gerekse vatandaşların bağışlarının Türk Kızılay aracılığıyla İzmir’deki depremzedelere ulaştırdığını belirterek şöyle dedi:

    “Önümüzde kış ayları var. Çocuklarımızın birçoğu kıyafetlerini enkazlarda kaybetti. Süzer Vakfı’nın yaptığı toplam 12 bin 804 adet uyku tulumu, kışlık ayakkabı, mont, kaban, kazak, hırka gibi giyecek malzemesi yardımı, onların içini ısıtacaktır. Bu bağış, kent genelindeki tüm çadır kentlerde kalan öğrencilere dağıtılacak.”
    Süzer Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer de, vakıf olarak daima çocukların yanında olduklarını, depremin ardından özel ilgiye ihtiyaç duyan minik yüreklere destek olmak istediklerini söyledi. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber