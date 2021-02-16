Göçmen çocuklara korona farkındalığı

Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü tarafından İzmir İl Göç İdaresi işbirliğinde, göçmenler için; Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce, Fransızca olmak üzere beş farklı dilde koronavirüs önlemlerini içeren broşürler ve çocuklar için de animasyon filmi hazırlandı. Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Öğretim Elemanı Yağız Türk tarafından geliştirilen broşürler ve animasyon filminde; Türk ve göçmen çocuklar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesi için müdürlük tarafından tasarlanan MUYU adlı karakter kullanıldı.